Covid, meno contagi nel Ragusano ma c'è altro decesso

Calano ancora i contagi Covid nel Ragusano ma nelle ultime 24 ore si registra un altro decesso. E' morta una donna di Ragusa di 92 anni; i morti salgono a 549. I positivi in totale sono 2.637: 2.593 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale, 13 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 25, Chiaramonte Gulfi 102, Comiso 208, Giarratana 56, Ispica 156, Modica 468, Monterosso Almo 46, Pozzallo 190, Ragusa 772, Santa Croce Camerina 71, Scicli 128, Vittoria 371.