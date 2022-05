Il Palermo batte l'Entella fuori casa ai play off: sabato la partita di ritorno

Vittoria in trasferta per il Palermo che, a Chiavari, in Liguria, ha sconfitto la Virtus Entella 2-1 nell'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

A decidere la partita le reti, tutte nel secondo tempo, di Luperini al 1', su calcio d'angolo dalla destra battuto da Valente, e di Brunori all'8', che ha trasformato un calcio di rigore da lui stesso procurato su fallo di Pellizzer.

Per i padroni di casa gol di Merkaj al 23' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da sinistra. Durante il secondo tempo la partita è stata sospesa per un malore che ha colpito un tifoso del Palermo, soccorso da personale medico. La gara di ritorno si disputerà sabato sera alle 21 al "Barbera".