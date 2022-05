Il Centro destra in Sicilia, Salvini (Lega): "Io lavoro per unire"

"Io lavoro per unire. In quasi tutti i comuni, con un'eccezione per 5 o 6 città, siamo uniti.

Ieri ci sono stati toni un po' diversi, ma niente di irrecuperabile". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Radio Anch'io su Rai Radio1 parlando del vertice di centrodestra di ieri.

Sulla questione siciliana Salvini ha ribadito che "l'importante è che in Sicilia decidano i siciliani". E la questione Musumeci? "Il 12 giugno - ha spiegato - si vota a Palermo e Messina con l'obiettivo di vincere. Il giorno dopo si può risolvere la questione Sicilia come sempre abbiamo fatto nel passato".