Il poeta modicano Pippo Puma il "Premio alla Sicilianità in Lombardia"

Al poeta modicano Pippo Puma, nell’ambito del “Premio alla sicilianità in Lombardia”, un altro importante riconoscimento: “Poeta e scrittore dell’anno 2021”. La cerimonia di premiazione, organizzata dalla F.A.Si (Federazione delle Associazioni Siciliane in Lombardia) si è svolta nell'aula consiliare del Comune di Pioltello, nell'hinterland milanese. A consegnare il premio, l’Assessora alla Cultura di Pioltello, Marta Gerli.

La motivazione: Per aver fatto della sua vita una missione umanitaria tradotta in poesia nazionale e vernacolo siciliano. Per la sua indole, da cui sono scaturiti sogni e speranze che identificano tutti noi! Perché con i suoi versi ci ha fatti sognare. Pippo Puma ha intrattenuto il numeroso pubblico con una “lectio magistralis” sulla poesia lirica.