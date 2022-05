Manifesti ironici a Palermo con la scritta 'Forza mafia', indagini della Digos

Sono in corso indagini della Digos di Palermo sui manifesti ironici che sono spuntati questa mattina nel centro storico a Palermo con le scritte "Make mafia great again" con i loghi e i colori che riportano ai simboli della Democrazia Cristiana che diventa "Democrazia collusa" e di Forza Italia trasformata in "Forza mafia".

I manifesti - che vari post su Fb attribuiscono al collettivo artistico "Offline corporation" - prendono di mira il partito di Totò Cuffaro, la Dc Nuova, e Forza Italia dopo le polemiche che hanno riguardato l'ex presidente della Regione e l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri, entrambi condannati per reati che riportano alla mafia, per la loro attività politica nell'ambito delle comunali a Palermo.