Assemblea Sinalp sulla scadenza del servizio mensa scolastica comunale a Palermo

"Il servizio mensa scolastica del Comune di Palermo sarà interrotto il 25 maggio 2022 lasciando ben 2.500 bambini di Palermo senza questo importante presidio di civiltà". Lo afferma una nota del Sinalp Sicilia.

"Da quanto si è appreso - continua il documento - sembrerebbe che il Comune abbia gestito l'appalto con lentezza ed inefficienza tant'è che il servizio mensa era già stato prorogato, per scadenza appalto, già a Settembre 2021 ed in prorogatio la COT Coop, titolare dell'appalto, ha continuato a gestirlo appunto fino al 25 maggio 2022.

Il Comune in quanto Stazione appaltante era ben a conoscenza della data di scadenza dell'appalto gestito dalla COT, ma con tutto ciò nessuno della Giunta di Governo della Città si è mai posto il problema delle scadenze contrattuali. Questa inefficienza ha fatto si che il nuovo bando è stato bandito in ritardo e alla data odierna, l'attuale amministrazione cittadina deve ancora esaminare le offerte tecniche pervenutegli.

Tutti questi ritardi, riteniamo dovuti solo a negligenza ed incapacità dell'attuale amministrazione cittadina, hanno comportato disguidi ed inefficienze nel servizio di refezione scolastica che colpiscono tutte quelle famiglie palermitane che avendo i propri figli in età scolastica e pensando di essere “cittadini europei” hanno organizzato la propria vita professionale, sociale e familiare anche attorno al servizio mensa comunale ed al tempo pieno scolastico. Oltre questa plateale inefficienza comunale, riteniamo e ci auguriamo vivamente di sbagliarci, va anche evidenziata l'inefficienza e l'insensibilità verso i propri dipendenti e le 2.500 famiglie fruitrici del servizio dimostrata dalla Coop COT, titolare dell'Appalto.

La quale, pur consapevole che stava agendo già dal 2021 in regime di prorogatio, non ha allertato i propri dipendenti, le parti sociali, la Stazione Appaltante, gli assessorati alla pubblica istruzione e gli altri uffici interessati di quanto stava accadendo. Oggi Palermo rischia di perdere un altro “tassello” di civiltà trascinandola sempre più verso la barbarie sociale, rischia di perdere altri posti di lavoro e rischia di perdere un altro fondamentale servizio sociale indice di civiltà.

Affinchè non si arrivi al termine di questa tristissima vicenda facendo pagare i danni, della chiara incapacità comunale nella gestione dell'appalto e della negligenza della società che attualmente ha l'appalto seppur in prorogatio, ai cittadini ed ai lavoratori della Copp COT, il Sinalp Sicilia ha indetto una Assemblea Sindacale Straordinaria per lunedì 23 maggio alle ore 18,00 presso la sede regionale di via Serpotta 53 Palermo.