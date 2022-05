Ragusa, è nata FederTerziario: aperta la sede della confederazione nazionale imprese e lavoratori autonomi

Da oggi il territorio provinciale di Ragusa può avvalersi di un nuovo e importante strumento: la presenza di FederTerziario, la confederazione italiana del settore terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale e artigianale. Ha preso casa alla zona industriale di Ragusa (viale 7 n.8 – prima fase) e si propone, come nel resto d’Italia, come nuovo interlocutore per aiutare tutte le imprese ad ottenere nuove occasioni di crescita ed a curare tutte le relazioni con enti pubblici e privati, pubbliche autorità ed organismi ma non solo. La giornata inaugurale è stata l’occasione, grazie al convegno denominato “Motivazione e obiettivi di FederTerziario”, per presentare tutti gli strumenti che la confederazione mette a disposizione ai suoi associati anche grazie alla presenza in tutta Italia di oltre 80 sedi. Alla presenza del presidente FederTerziario Sicilia, Antonio Reina, e del responsabile nazionale promozione Fabio Tamma, che hanno portato i saluti del segretario generale Franco Alessandro, sono stati illustrati i vari servizi: la sottoscrizione di contratti o accordi con i sindacati, i servizi di formazione e apprendistato anche per l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature, la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assistenza sia contrattuale che di progettazione e rendicontazione per bandi nazionali ed europei, consulenza approfondita per le certificazioni o per le attestazioni, assistenza all’internalizzazione e consulenza e formazione in materia di privacy. A rappresentare FederTerziario in provincia di Ragusa sarà Maurizio Termini.