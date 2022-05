Rifondazione Comunista in Sicilia nelle piazze contro guerra e carovita

“Il Partito della Rifondazione Comunista della Sicilia svilupperà attraverso le sue realtà territoriali (federazioni e circoli) in tutta l'Isola nei giorni 27, 28 e 29 maggio, una campagna di mobilitazione , informazione e autofinanziamento legata ai temi del contrasto alla guerra e delle logiche indotte di riarmo e di coinvolgimento. Saremo impegnati per ribadire il nostro NO alla militarizzazione della Sicilia e per contrastare, inoltre, le dinamiche, dirette e indirette, indotte e no, del carovita”. Lo ha dichiarato Fabio Cannizzaro, responsabile dell'organizzazione, comunicazione e cultura, del PRC siciliano che ha poi aggiunto: “La campagna di portata nazionale nei Territori siciliani verrà declinata anche attraverso l'utilizzo di slogan in Lingua siciliana”.