Fp Cgil Sicilia, sindacato proclama lo stato di agitazione dei Forestali

"Serve chiarezza, servono decisioni nette e concrete per il Corpo forestale regionale". Lo dice la Fp Cgil Sicilia, che ha dichiarato lo stato di agitazione e chiede un incontro urgente per l'avvio di un apposito tavolo di confronto, "dal momento che Palazzo d'Orlans, nonostante le reiterate sollecitazioni, mostra inerzia e indifferenza". Il segretario generale, Gaetano Agliozzo, ha inviato una missiva al presidente della Regione Nello Musumeci, all'assessore al territorio, ai parlamentari dell'Ars e al comandante del Corpo forestale della Regione Siciliana Giovanni Salerno, sottolineando che "ancora una volta ci vediamo costretti a rinnovare le legittime richieste che interessano il settore, necessarie per far fronte alle molteplici criticità che penalizzano l'importante attività a beneficio del territorio. Disagio riconosciuto da fatti oggettivi, condizioni lavorative ormai al limite, aggravate dalla confusione generata dal governo regionale, il quale, con risibili bandi di concorso e proclami su riforme, di fatto non affronta in maniera lineare ed incisiva il problema del Corpo forestale".