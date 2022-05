Catania, ragazzo di 22 anni è gay: aggredito con un cacciavite affilato

Episodio di omofobia a Catania. Un 22enne attivista della locale Arcigay ha infatti denunciato alla Polizia e reso pubblico sui social di essere stato aggredito nella notte tra sabato e domenica scorsi. Tutto sarebbe avvenuto in mentre la vittima stava rincasando a piedi: un uomo sceso da un'auto, prima e ha chiesto una indicazione stradale e poi avrebbe tentato di colpirlo con un cacciavite affilato. "Ho reagito colpendolo alla faccia e dopo aver visto che ero in grado di difendermi - racconta la vittima - ha indietreggiato e ha cominciato a rivolgermi insulti omofobi affermando pure che 'ormai a Catania i froci siano troppi'. Ho minacciato di chiamare la Polizia; lui mi ha risposto che stava solo scherzando ed e'scappato via con l'auto, di cui ho la targa. Mi ha aggredito - continua il 22enne - perche' nel mio zaino ho attaccato portachiavi e spille Lgbtqia+ tramite i quali mi ha catalogato come persona non etero. Ero solo, e ho pensato di morire".