Catania, sequestrati tabacchi esteri: multa di 9.000 euro

I funzionari Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto delle violazioni doganali, nei giorni scorsi, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato 2 chilogrammi circa di tabacchi lavorati esteri, in violazione alle norme sul contrabbando, nei confronti di un marittimo appena sbarcato da una motonave.

L’attività ispettiva permetteva di rinvenire i tabacchi, riportanti la dicitura “FOR DUTY FREE SALE ONLY”, abilmente occultati tra gli effetti personali. La scoperta dei tabacchi ha determinato l’applicazione della sanzione per complessive 9.081 euro.