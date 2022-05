Modica, Tac dell'ospedale ancora guasta: trasferiti due pazienti gravi

Due emergenze in poche ore ma all'ospedale Maggiore di Modica non si può effettuare la Tac perchè l'apparecchiatura è, per l'ennesima volta, guasta. L'ennesima scandalosa inefficienza da addebitare all'Asp di Ragusa e all'assessorato regionale: malgrado i solleciti e le denunce pubbliche, dai vertici Asp e da Palermo si continua a dire che il problema non esiste e che i guasti non sono poi tanto frequenti e che, in ogni caso, le riparazioni vengono effettuate in tempi brevi. Se è scandaloso quanto accaduto in un ospedale che ha un bacino di utenza di oltre 120.000 abitanti, è ancora più aberrante ciò che viene detto dai vertici provinciali e regionali: l'iter per l'acquisto di una nuova Tac è iniziato da oltre due anni! Crediamo che non ci siano parole per commentare quanto accaduto in queste ore e, soprattutto, per giudicare le dichiarazioni di chi dovrebbe garantire l'efficienza della sanità pubblica.