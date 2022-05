Calcio ed elezioni a Palermo, Caronia: anticipare finale play off

"La coincidenza fra le elezioni amministrative e la finale dei play-off di serie C con cui la nostra squadra si giocherà la promozione nella serie cadetta rischia di mettere a dura prova il sistema dell'ordine pubblico e della sicurezza in città. Mentre ci auguriamo tutti che i rosanero possano finalmente farci il regalo di una squadra nei massimi campionati nazionali, credo che sia indispensabile adottare un provvedimento che sia anche rispettoso dei lavoratori e delle lavoratrici delle forze dell'ordine e degli apparati di sicurezza, che certamente il 12 dovranno garantire la regolarità del procedimento elettorale.

Confido nella sensibilità del Prefetto e dei dirigenti della Lega, perché si decida l'anticipo della partita. Avremo così un motivo in più per festeggiare giorno 12 una nuova stagione per la città." Lo ha dichiarato Marianna Caronia, chiedendo l'anticipo della partita di finale dei play off che vedrà opposti Palermo e Padova.