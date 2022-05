Ecco le immagini dello yacht andato a fuoco nel porto di Siracusa (VIDEO)

Era una bella barca da diporto, almeno15 metri, quella che si è inabissata nelle acque del porto grande di Siracusa, all'ormeggio in un pontile galleggiante a Ortigia. Due ore di fuoco sono stati sufficienti a divorare lo scafo in resina che nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, è colato a picco. Restano da stabilire che cause che hanno sprigionato le fiamme. Soltanto la perizia di un ingegnere navale potrà stabilire se le fiamme sono partite da un corto circuito al quadro elettrico, oppure se c'è stata la mano dell'uomo. La Capitaneria sta svolgendo le indagini ed ha interdetto al transito lo specchio di mare dove il natante è colato a picco. Lo yacht, secondo quanto si apprende, era di proprietà di un diportista straniero. Ingenti i danni dopo l'affondamento. IL VIDEO