Barca con 280 migranti scortata a Reggio Calabria, altro sbarco a Roccella Ionica

Una imbarcazione con 280 migranti a bordo è stata scortata nel porto di Reggio Calabria da unità navali della Guardia di finanza che l'hanno intercettata al largo. L'operazione, condotta nella serata di ieri, è stata duplice.

Infatti, la Guardia di finanza ha intercettato anche un'altra barca con 78 migranti sbarcati ieri sera nel porto di Crotone. Le operazioni hanno preso avvio quando un velivolo delle Fiamme gialle in perlustrazione sul Mediterraneo ha segnalato in avvicinamento all'Italia i due natanti. La prima imbarcazione è stata tenuta sotto controllo da un pattugliatore del Gruppo aeronavale della Finanza di Messina che ne ha monitorato i movimenti sino all'ingresso nelle acque territoriali italiane, a sud est di Reggio Calabria quando, insieme a un guardacoste della Sezione operativa navale di Reggio ha fermato la barca che trasportava 280 migranti di provenienza egiziana, bengalese e siriana, prendendone il controllo e scortandola sino al porto. Nel frattempo una vedetta della Sezione operativa navale di Crotone ha individuato la barca a vela che si è inoltrata alla massima velocità consentita dal motore nella foce del fiume Neto, incagliandosi. I militari sono saliti a bordo per impedire la fuga degli scafisti e prendere il controllo. Con il supporto di un pattugliatore del Gruppo aeronavale di Taranto, i militari hanno provato a disincagliare il natante ma visti i risultati negativi hanno trasbordato su una motovedetta delle Capitanerie di Porto di Crotone, giunta sul posto, i 78 migranti prevalentemente di nazionalità afgana e iraniana. I finanzieri hanno identificato due sospetti di nazionalità kirghisa e kazaka probabili scafisti e li hanno sottoposti a fermo. Ad oggi, i migranti sbarcati sulle coste calabresi nel 2022 sono più di 3.800 (2140 circa nel reggino e 1650 nel crotonese) di prevalente origine mediorientale (soprattutto curdi provenienti da Iran, Iraq e Siria) o asiatica (pachistani e in misura minore afgani). Sul 51 presunti scafisti segnalati all'autorità giudiziaria, 29 sono stati individuati esclusivamente dalla Guardia di finanza e 22 in indagini congiunte con altre forze di polizia. I finanzieri hanno anche sequestrato 21 imbarcazioni.

Intanto nuovo sbarco al porto di Roccella Ionica, il settimo negli ultimi 12 giorni. Nel pomeriggio, a seguito di una operazione di soccorso in mare da parte della Guardia di finanza, nella struttura portuale ionica sono giunti 52 profughi, in prevalenza di nazionalità irachena e iraniana.

Tra loro anche tre donne e una mezza dozzina di minori non accompagnati. Con lo sbarco di oggi è salito a 20 il numero di arrivi di migranti nel solo tratto di costa della Locride nei primi cinque mesi del 2022: 19 a Roccella e uno a Siderno.

I migranti, prima di sbarcare a Roccella, erano a bordo di una barca a vela localizzata a circa 20 miglia al largo di Capo Bruzzano dalle motovedette delle Fiamme Gialle. Dopo lo sbarco nel Porto di Roccella, tutti i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura realizzata nei mesi scorsi e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile.