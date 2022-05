Confcommercio, Premio Impresa è donna domenica a Catania

Sarà la splendida location del Teatro greco-romano di Catania ad ospitare, domenica 5 giugno, la serata di gala di Impresa è Donna, il premio ideato e organizzato dal gruppo Terziario Donna di Confcommercio Catania con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Catania, della Camera di Commercio del Sud Est e di Confcommercio Sicilia.

Dopo il tema della "resilienza" dell'edizione 2021, quest'anno il tema prescelto è quello della "nuova opulenza".

"Oggi esiste una nuova e importante ricchezza - ha detto la presidente di Terziario Donna Confcommercio Catania, Matilde Cifali - che porta a grandi successi aziendali, fatta di contatti, condivisioni e contaminazioni tra imprese, persone e territori.

Abbiamo scelto una location sensazionale come il Teatro greco-romano di Catania, un posto magico per far risplendere i nostri talenti".Quindici le imprenditrici finaliste selezionate da una giuria d'eccezione composta da: Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia; Pietro Agen, presidente della Camera di commercio del Sud Est e di Confcommercio Catania; Claudia Fuccio, direttore di Compagnia della Opere Sicilia; Barbara Mirabella, imprenditrice ed ex assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Pari opportunità e Grandi eventi del Comune di Catania; Martina Caruso, chef patron - Ristorante Signum, stella Michelin in Italia; Andrea Passanisi, imprenditore - Sicilia Avocado; Orazio Tomarchio, imprenditore - La Truccheria Cherie; Lorenzo Torrisi, imprenditore - Caffè Fratelli Torrisi; Annalisa Pompeo, vincitrice premio Impresa è Donna 2021.

Quattro i criteri di valutazione: la vera ricchezza dell'azienda;

la propria storia personale; la capacità di conciliare lavoro, famiglia e tempo libero; talento, passione, leadership e visione.