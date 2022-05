Floridia, è morto Nello Pappalardo: I funerali domani in Chiesa Madre

Maggio è il mese che preferiva di più. A Floridia maggio è il mese dell’Ascensione, delle corse dei cavalli e della gara ciclistica più antica di Sicilia; ma, soprattutto, è il mese in cui maturano le more del gelso rosso, il frutto che gli ricordava la sua infanzia e la sua giovinezza felice. Glieli ho portati a casa, raccolti dal grande albero dell mia campagna, sino a un anno prima dell’arrivo del Covid, e vedevo i suoi occhi brillare, vivi e frementi a rincorrere i ricordi del passato.

Nello Pappalardo, che oggi ci ha lasciati, è stato corrispondente storico della Gazzetta del Sud e guida autorevole di numerose testate giornalistiche nella provincia di Siracusa. Non c’era evento piccolo o grande che non sia passato dalla sua penna e che egli non abbia seguito con scrupolo e con rigorosa professionalità.

Nello aveva uno stile sobrio, asciutto, di una compostezza ed eleganza anglosassone. Tra i giornalisti della vecchia guardia, Pino Filippelli, Titino Adorno ed Enzo Greco fra questi, Nello Pappalardo è stato l’Ugo Stille del giornalismo siracusano. Come era nella professione, così era nella vita. Misurato, mai sopra le righe, affezionato e premuroso con la famiglia e verso gli amici. Nello e sua moglie, la Signora Marisa, sembravano fatti l’uno per l’altro, uniti in una sintonia musicale.

Quest’uomo semplice e mite, che la vita ha messo non poco a dura prova, è stato un giornalista apprezzato in ambienti di altissimo livello per la sua riservatezza e per l’impressionante capacità di equilibrio e di analisi che sapeva esercitare sulla realtà politica, sportiva e sociale, di cui è stato un attento indagatore e saggio narratore.

Nello Pappalardo è stato per tutta la sua vita un uomo pulito, onesto, trasparente; un personaggio dominato da una cristallina chiarezza di pensiero, olimpicamente distante dagli eventi e, insieme, capace di gettare uno sguardo profondamente umano e chiaroveggente sui tempi confusi e incerti che ha attraversato.

Ci mancherà il sorriso di Nello. Quel sorriso lento e gentile di uomo d’altri tempi. Un sorriso che sapeva raccontare più di mille parole.

-------------

I funerali verranno celebrati domani 1 giugno alle 15 in Chiesa Madre a Floridia . Al figli Salvatore e Giovanna e all'intera famiglia, le più sincere condoglianze d Nuovo Sud