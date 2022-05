L'ex ministra Lucia Azzolina a Solarino: "E' l'ora di un sindaco donna" (VIDEO E FOTO)

L'ex ministra alla Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, a Solarino. Una visita inaspettata e quasi a sorpresa per tirare la volata ad una sua amica, Paola Gozzo, candidata a sindaca alle amministrative del prossimo 12 giugno. Grande il calore dei solarinesi attorno alla parlamentare, che ha stretto tante mani e non si è neppure sottratta ai selfie che le sono stati chiesti. E' stata paziente ad ascoltare i problemi della comunità, senza mai scomporsi e mantenendo un comportamento sobrio, ma nello stesso tempo amichevole con coloro che le hanno parlato. La prima tappa a Solarino è stata nel dehors di 'No Stress' di Nuccio Mancarella che nell'arco di pochi minuti si è subito affollato, anche per conoscere l'ex ministra. Lucia Azzolina ha voluto dare una notizia al volo. "Ho preso casa a Floridia ed ho anche la residenza". Ci ha pure scherzato, ma nello stesso tempo ha voluto manifestare una grande attenzione per il territorio che le ha dato i natali. Altra tappa obbligata è stata la piazza, anzi il bar di Pippo Mangiafico, dove l'ex ministra ha sorseggiato una bibita analcolica. Quindi l'incontro con gli elettori ed elettrici di Paola Gozzo alla Villa Comunale per parlare di temi sulla scuola. Se ne va con più di una battuta. "Anche a Solarino è arrivata l'ora di avere un sindaco donna".