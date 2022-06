Nell'area archeologica di Tusa in scena i giovani danzatori del Liceo Coreutico di Palermo

L’area archeologica di Tusa è stata teatro di un grande spettacolo che ha avuto come protagonisti 29 giovanissimi danzatori del liceo Regina Margherita - indirizzo coreutico - di Palermo.

Si è svolta ieri al tramonto, infatti, la trasposizione teatrale di uno spettacolo tratto da “Delfina”, una favola senza tempo di Solveig Cogliani, ispirata alla mitologia e calibrata su temi di attualità quali il rispetto dell’ambiente, la convivenza, la pace. Attraverso la narrazione gli spettatori hanno potuto attraversare la storia dei Fenici in Sicilia; Delfina, infatti, si offre come personaggio- ponte culturale tra i paesi del mediterraneo e quella narrata è una storia di amore, di esuli e libertà che va outre le sbarre die pregiudizi. Numerosi i giovani presenti tra il pubblico che grazie, anche, alla forma itinerante dello spettacolo hanno potuto conoscere il sito archeologico. che attraverso lo spettacolo

Hanno potuto conoscere il sito archeologico dell’antica Tusa, un tempo centro molto fiorente della Sicilia.

“Sono molto felice di vedere così tanti giovani - ha sottolineato

L’assessore dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samoná - intervenuto in remoto. Occasioni come questa aprono le porte dei nostri beni culturali a un pubblico diverso dal solito e stimolano alla conoscenza della nostra storia’.