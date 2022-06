Nel Catanese controlli dello squadrone dei Carabinieri Cacciatori di Sicilia

I Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, squadriglia di Catania, è un reparto ad elevatissima specializzazione che sintetizza in un’unica visione operativa procedure militari e tecniche di polizia ed è inoltre in grado di esercitare il controllo delle zone più impervie e impraticabili del territorio.

Nell’anno in corso, nell’ambito delle missioni di supporto al Comando Provinciale Carabinieri di Catania finalizzate al contrasto della criminalità, soprattutto nelle aree rurali, hanno proceduto complessivamente al controllo di 488 casolari, 43 mezzi e 366 persone. Nel corso delle attività hanno:

• effettuato 87 perquisizioni tra domiciliari e personali;

• tratto in arresto 9 persone, deferendone in stato di libertà 17; • sequestrato 16 armi complessive (tra armi lunghe e corte), gr. 800 di esplosivo e 721 munizioni;

• rinvenuto oltre due chili di marijuana, 26 grammi di cocaina e 35 di hascisc e.

Inoltre, sono state pianificate e attuate attività di ricognizione di ampie porzioni del territorio per la mappatura e la catalogazione di bivacchi, passaggi secondari o cunicoli e per l’identificazione di soggetti sorpresi in queste aree inospitali della provincia.