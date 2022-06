Solarino, #cambiopasso spiega in un video come si vota per Gozzo candidata sindaco

Esce fuori dai tradizionali schemi di propaganda elettorale il Movimento #cambiopasso, la lista che sostiene Paola Gozzo, candidata a sindaco di Solarino. Non soltanto i tradizionali manifesti e le gigantografie con il volto della candidata a primo cittadino, ma stavolta anche un video per spiegare agli elettori di Solarino come si fa a votare il prossimo 12 giugno 2022 per la candidata Paola Gozzo e per la lista che la sostiene. A metterci la faccia sul filmato di #cambiopasso, è stata Federica Bruno, coordinatrice della lista. Il Movimento lo diffonde ad una settimana dal voto per amministrative e referendum sulla Giustizia. Nuovosud ve lo presenta in anteprima.