Palermo, attacco hacker all'email ed i social di Totò Cuffaro (Dc Nuova)

Il profilo Facebook, Instagram e l'account dell'email di Totò Cuffaro questa mattina sono stati hackerati e non è possibile accedere. "Si tratta di un vile gesto che stiamo provvedendo a denunciare all'autorità giudiziaria - dichiara il commissario regionale della Dc Nuova Totò Cuffaro -. Ancora una volta, come sta succedendo troppo spesso nell'ultimo periodo, la Dc viene messa sotto attacco, tentando, come in questo caso, di mettere il bavaglio. Noi andremo avanti per la nostra strada, sostenuti dalla gente che ogni giorno si avvicina al partito e condivide il nostro progetto".