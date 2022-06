Legge su Ibla, Ragusa ringrazia Chessari: in 40 anni 120 milioni di euro dalla Regione

Oltre 40 anni di legge speciale su Ibla con interventi destinati alla riqualificazione del quartiere barocco e di parte del centro storico di Ragusa Superiore. Una pioggia di soldi dalla Regione, 120 milioni di euro che, in vecchie lire, fanno quasi 240 miliardi. Un vero e proprio tesoro che ha permesso la ristrutturazione di palazzi antichi, edifici pubblici, e non solo. La legge 61 del 1981 approvata dall'Ars su proposta dell'onorevole ragusano Giorgio Chessari, è stata utilizzata anche da attività commerciali e, nel tempo, è stata estesa anche ai finanziamenti per attività culturali e ricreative e alla comunicazione istituzionale. E non sempre si è riusciti a spendere i soldi stanziati dalla Regione. Anche nell'ultima finanziaria regionale la Legge su Ibla ha ricevuto un lauto finanziamento di un milione e mezzo di euro. Un focus sulla normativa speciale, in Sicilia di simile c’è la legge speciale su Ortigia, è stato svolto dall’associazione “San Bartolomeo – Sistemi Culturali” che venerdì scorso ha voluto promuovere un momento di confronto anche per riaprire il dibattito sulla normativa regionale che negli ultimi anni sconta purtroppo un minore finanziamento dalle casse regionali. Qualche anno fa, all'Assemblea regionale siciliana, ci fu un timido tentativo di estendere i benefici della Legge su Ibla anche ad altri centri del Val di Noto. Non se ne fece nulla e le promesse di un paio di deputati del Ragusano svanirono nel nulla con la conclusione della campagna elettorale. La giornata di celebrazioni per i 40 anni della Legge 61/81 si è conclousa con la consegna della tessera di socio onorario dell’associazione “San Bartolomeo – Sistemi Culturali” all’onorevole Giorgio Chessari (a destra nella foto).