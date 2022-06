Comunali a Palermo, falsi manifesti elettorali: "Da che parte stai?"

A Palermo nuovi manifesti del collettivo "Off-line corporation" dopo l'arresto del candidato di Forza Italia Pietro Polizzi. Sono stati affissi nel centro storico di Palermo e al Foro Italico a due giorni dalle elezioni.

I manifesti, come ormai consueto, sono due. Nel primo una signora sorridente coperta da un passamontagna tiene in mano due polli brandizzati "Forza mafia" mentre lo slogan recita "Polizzi arrestato per mafia? ...Noi di Off-line coproration conosciamo i nostri polli!" mentre in basso a destra campeggia il logo di Forza Mafia accompagnato dall'altro slogan "una bella fetta di carne!". Il secondo invece è un serio invito, diretto e che non lascia possibilità d'interpretazione: è una esortazione ad andare a votare giorno 12, con due fotografie (una di Falcone e Borsellino, l'altra di Dell'Utri e Cuffaro) con su scritto "Noi contro di voi" e la didascalia "Da che parte stai?". Sono in corso indagini da parte della Digos per risalire agli autori dei manifesti.