Modica, si è insediato al Comune il commissario regionale Domenica Ficano

"Onorata di assumere questo delicato e importante incarico in una città come Modica ricca di storia, cultura e uomini illustri. Spero di assolvere il mio compito per il bene dei cittadini modicani. Ringrazio l'ex sindaco e la sua giunta per la calorosa accoglienza e da questo momento mi considero al servizio della città". Sono state queste le prime dichiarazioni di Domenica Ficano, il commissario regionale che, al Comune di Modica, assume da oggi i poteri di sindaco e giunta dopo le dimissioni del sindaco Ignazio Abbate che si candiderà alle Regionali. Molto semplice e sobria la cerimonia di insediamento tra il segretario generale e il commissario. Cordiale lo scambio delle consegne tra Abbate e il commissario e i saluti al nuovo, primo inquilino di Palazzo San Domenico, di assessori, consiglieri comunali, rappresentanti di Carabinieri, Polizia e Polizia locale. La dottporessa Ficano, nel giorno del suo insediamento, ha preso contatto con i dirigenti comunali prima di ripartire alla volta di Palermo. Da lunedì sarà al lavoro in quella che sarà la sua città fino alle elezioni amministrative del prossimo anno.

NELLA FOTO "NUOVO SUD", da sinistra: l'ex sindaco Abbate, Domenica Ficano e l'ex vicesindaco Viola.