Boss di Siracusa Attanasio presenta 670 ricorsi in Cassazione

Performance da fare invidia ad un avviato studio legale quelle di Alessio Attanasio, classe 1970, in carcere dal 2002 e sottoposto al 41-bis a causa di più condanne per mafia, l’ultima a 30 anni, ritenuto uno dei boss del clan Bottaro Attanasio di Siracusa. Forte della sua laurea in giurisprudenza, presa in carcere, al pari di quella in scienza della comunicazione, ha fatto arrivare in Cassazione, dal 2017 ad oggi, circa 670 ricorsi, che hanno impegnato la Suprema corte con 320 sentenze e 353 ordinanze.

Dal carcere di Sassari, di Terni di Novara o di Milano Opera, Attanasio ha impegnato i giudici con le sue mille segnalazioni di trattamenti inumani e degradanti, a suo dire messi in atto nei diversi istituti. Senza dimenticare di coinvolgere anche la Corte europea dei diritti dell’Uomo che ha bollato però il ricorso come irricevibile e salvato il 41-bis. Nel curriculum di Attanasio anche un libro “autobiografico” dal titolo “l’infermo dei regimi differenziati”, sottotitolo “lasciate ogni speranza voi che entrate”.