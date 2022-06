Bonus Sicilia, oltre 700 domande presentate dalle aziende del territorio Gal Terra Barocca

Sono state 713 le istanze presentate per il “Bonus Sicilia CLLD” dalle aziende che hanno la propria sede legale nei territori dei Comuni aderenti al GAL Terra Barocca, e cioè Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. I dati provvisori sono stati forniti dalla Regione Siciliana che ha lanciato il bando per dare un supporto alle aziende secondo una lunga lista di codici Ateco ammessi. Con la presentazione delle 713 domande, entro la scadenza fissata, si è esaurito il plafond disponibile di milione e 840 mila euro, messo a disposizione dal GAL, che adesso dunque sarà distribuito alle aziende dopo le verifiche del caso. Naturalmente non si potrà contare sull’importo iniziale di 5000 mila euro ad azienda in quanto i fondi disponibili saranno ripartiti secondo il numero delle istanze utilmente presentate e verificate.

L’iniziativa rientrava tra le attività regionali atte a sostenere e aiutare le microimprese in crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19” nell’ambito della strategia complessiva del P.O. FESR 2014-2020. Il GAL Terra Barocca ha ricevuto la maggiore dotazione finanziaria prevista tra quelle distribuite dalla Regione ad ulteriore testimonianza del buon lavoro svolto in ambito locale anche grazie a progetti, attività e una serie di bandi che hanno permesso di finanziare nuove imprese, start-up giovanili ma anche iniziative di natura pubblica come la realizzazione degli infopoint che fungono da centri di accoglienza turistica sotto l’egida del marchio ombrello Enjoy Barocco.