Donna trovata cadavere nel tratto di mare di Terrasini: forse un malore

Il cadavere di una donna anziana è stato ritrovato dai carabinieri a Terrasini, in provincia di Palermo, nel tratto di mare nei pressi del Belvedere Terzo Millennio.

Alcuni passanti si sono accorti del corpo privo di vita a riva e hanno chiamato le forze dell'ordine, che giunte sul posto hanno soltanto potuto constatare il decesso. La donna era residente nel comune costiero alle porte di Palermo, ma era originaria del nord Italia. Sul posto il medico legale per determinare le cause della morte, una prima ipotesi avanzata è quella di un malore mentre stava facendo il bagno che ha provocato l'annegamento.