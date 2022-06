Tremestieri Etneo, bimba di 5 anni scomparsa: sarebbe stata rapita

Una bimba di 5 anni, Elena Del Pozzo, è scomparsa a Tremestieri etneo, nella frazione di “Piano Tremestieri”. In via Piave indagini dei carabinieri per alcuni rilievi scientifici: stanno analizzando e passando al setaccio una vettura ‘sospetta’. La piccola, residente a Mascalucia, mentre era con un familiare, sarebbe stata prelevata da alcune persone con i volti travisati e armati che erano proprio alla guida dell’auto ora in mano agli investigatori.

L’ipotesi del sequestro è stata confermata dalla Procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro, che stanno coordinando le indagini con il massimo riserbo. Il caso infatti è molto delicato.

Sui social è stata caricata la foto della piccola Elena, allo scopo di poter dare una mano alle ricerche. La madre ha sporto denuncia alla tenenza dei Carabinieri di Mascalucia.