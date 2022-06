Paolo Amenta proclamato primo cittadino di Canicattini Bagni

Il Sindaco Paolo Amenta riparte alla guida della sua città insieme ai nuovi Consiglieri comunali eletti domenica 12 giugno 2022. Ieri sera, venerdì 17 giugno 2022, nell’aula consiliare del Comune, la proclamazione ufficiale da parte della Presidente dell’Adunanza dei Presidenti di Sezione, Patrizia Cianci, davanti a tantissimi cittadini che non sono voluti mancare a questo momento significativo per la governance di Canicattini Bagni, trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’Ente.

A prendere atto della proclamazione la Vice Segretaria del Comune Adriana Greco e il Sindaco uscente Marilena Miceli che ha così “ripassato” la fascia tricolore al nuovo Sindaco Paolo Amenta, che cinque anni addietro, nel 2017, la riceveva proprio da Amenta che l’aveva indossata ininterrottamente dal 2007.

Dopo cinque anni da Presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta con 2.025 voti, il 52,26%, si ripone alla guida di Canicattini Bagni dopo aver avuto la meglio sull’altro candidato, Danilo Calabrò, che si è fermato a 1.850 voti, il 47,74%, e potrebbe decidere, avendo superato lo sbarramento del 20% dei consensi, di fare ritorno in Consiglio comunale per porsi, così com’è stato con la sindacatura di Marilena Miceli, a capo dell’opposizione dopo aver mancato, nel 2017, per soli 27 voti, la carica di Sindaco.

Nella serata di ieri ufficializzata altresì anche l’elezione dei nuovi Consiglieri che hanno preso posto sugli scranni e che comporranno il Consiglio comunale in questa legislatura amministrativa che con la cerimonia di proclamazione prende di fatto vita.

Ben 8 i Consiglieri per la maggioranza della lista “Canicattini Futura” che ha sostenuto il Sindaco Amenta: Marilena Miceli (794 preferenze), Sebastiano Gazzara (421), Loretta Barbagallo (371), Nunzio Garro (321), Ivan Liistro (304), Salvador Ferla (229), Claudia Monteforte (226) e Domenico Mignosa (211).

Quattro invece i Consiglieri che la normativa assegna al candidato Sindaco secondo arrivato, Danilo Calabrò, con la lista “Insieme per Cambiare”: Alessandro Cultrera (521), Alessandra Amenta (390), Rita Maria Cassarino (373), Livia Uccello (320), quest’ultima, nel caso Calabrò decidesse di tornare in Consiglio sarebbe prima dei non eletti.