Comunali a Palermo, Berlusconi: "Grazie a Miccichè e Ronzulli"

"Siamo il primo partito, e questo comporta per noi una grande responsabilità, a partire dalla scelta delle figure di vertice nell'amministrazione. Come sempre, sapremo premiare la qualità, e non i calcoli di potere".

Così Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente ad un'iniziativa organizzata da Forza Italia Sicilia per festeggiare l'elezione di Roberto Lagalla, nuovo sindaco di Palermo. Il leader azzurro ha voiluto ringraziare Gianfranco Miccichè e Licia Ronzulli. "Di questo straordinario risultato devo ringraziare ancora una volta il mio amico Gianfranco, l'uomo dei 61 collegi a zero nel 2001, che ha saputo ottenere un grande risultato accettando responsabilmente scelte talvolta difficili. Con lui voglio ringraziare i nostri candidati, tutti i candidati di Forza Italia. Un grazie particolare lo voglio rivolgere a Licia Ronzulli, che tanto si è spesa, nelle settimane di preparazione delle candidature e di campagna elettorale, per favorire le scelte migliori per vincere".