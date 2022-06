Modica, gli oscuri eroi del vapore nell'opera di Emanuele Minardo “Rotaie vissute 3”

C’è una poesia dell’anima anche in un racconto che racchiude il lento avanzare di una strada ferrata, di due rotaie, di una locomotiva a vapore che ha a bordo uomini avvezzi alla fatica e al sacrificio quotidiano. Sono i macchinisti, i fuochisti, i capitreno. Quelli che chiamiamo, semplicemente, “ferrovieri”. Hanno disegnato e costruito, pezzo dopo pezzo, un percorso che avvicinasse il profondo Sud al progresso nel sistema dei trasporti.

E c’è una poesia dell’anima nel libro “Rotaie vissute 3” del modicano Emanuele Minardo.

"Per chi restava alla guida del treno o al controllo delle rotaie, vi erano notti buie e piene di fumo che penetra i polmoni, gallerie, salite e discese lungo una tratta stupefacente per alcune soluzioni progettuali". Il percorso era quello che unisce Licata a Siracusa, sfiorando muri a secco e alberi di carrubo delle ricche contrade di Modica, fino ad immergersi nel Barocco del Val di Noto.

Emanuele Minardo, docente di lingua e letteratura Inglese e di lingua e civiltà italiana all'estero, dopo una vita spesa ad insegnare nelle più prestigiose Scuole e Università per stranieri - dalla Gran Bretagna alla Tunisia, dalla Slovenia alla Giordania - ha concentrato le sue ricerche verso una vera passione: ricostruire la storia di una rotta ferroviaria speciale per la sua Sicilia e il suo cuore. Perchè Angelo Minardo, macchinista, papà di Emanuele, fu uno dei tanti protagonisti di questa storia fatta di lavoro, fatica e umanità. Dagli inizi della ferrovia, la Noto-Modica, il 23 dicembre del 1891; al completamento del 1893; fino ai primi del Novecento e alla presenza, a Modica, del capostazione Gaetano Quasimodo quando, in una casa sotto il Castello dei Conti, nasceva Salvatore, futuro premio Nobel per la letteratura.

E, ancora, il deposito locomotive di Modica; le macchine contrassegnate dalla sigla 740; i mitragliamenti del 1943 che costarono la vita al macchinista Carlo Cassarino.

E, poi, le famiglie dei “ferrovieri”: mogli e figli che avevano imparato a regolare la loro vita con gli orari dei treni o con il fischio della locomotiva che entrava in stazione.

“Rotaie vissute 3” è tutto questo e tanto altro: 960 pagine, 217 documenti inediti, 892 foto, un dossier inedito del 1891. Il monumentale completamento di una trilogia perché Minardo ha già pubblicato “Rotaie vissute” e “Rotaie vissute 2”, rispettivamente nel 2003 e nel 2019.

Le ultime pagine di “Rotaie vissute 3” sono affidate ad una serie di interventi sul linguaggio poetico dell’opera (a cura di Liliana Asaro, Maria Grazia Biscari, Matilde Crespi Bigiaretti) e ad un dialogo con l’ingegnere Renato Cesa De Marchi – storico dirigente delle Ferrovie dello Stato scomparso a giugno del 2021 - sugli “Oscuri eroi del vapore”

Il libro di Emanuele Minardo è stato presentato al Palazzo della Cultura di Modica con interventi dell’autore, testimonianze di Piergiorgio Barone, Gino Savaris, Daniele Pavone, e letture di alcuni brani dell’opera a cura di Assunta Adamo e Saro Spadola. Alla serata è intervenuta Maria Monisteri, ex assessore comunale alla Cultura. Significativa la presenza di diversi ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato che hanno prestato servizio alla stazione di Modica.

Concetto Iozzia

(FOTO di Antonino Giurdanella)