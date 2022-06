Ryanair presenta stagione estiva: da Palermo 39 rotte

Ryanair ha presentato stamane nel corso di una conferenza stampa la nuova stagione estiva 2022 dello scalo di Palermo con una ulteriore aeromobile al Falcone Borsellino e 39 rotte tra cui 4 verso nuove destinazioni come Baden-Baden, Barcellona, Edimburgo e Genova.

I cinque aerei di Ryanair basati a Palermo rappresentano un investimento di oltre 500 milioni di dollari, che andrà a supportare oltre 150 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione e più di 3.300 posti di lavoro nell'indotto.

Ryanair opererà a Palermo più di 530 voli settimanali per l'estate 2022 (+38% rispetto alla stagione pre-pandemia) con un'abbondanza di rotte verso le principali destinazioni europee come Parigi, Roma e Madrid oppure verso mete di vacanza come Barcellona, Berlino o Pisa, dando inoltre al turismo incoming una spinta necessaria dopo due estati di crisi a causa dell'emergenza Covid.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner nell'aeroporto di Palermo per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Palermo e la Sicilia. Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo Italiano di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la "tassa sul turismo", che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei" ha detto Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l'Italia, nel corso della conferenza stampa a Palermo.

"Si consolida la partnership con Ryanair, compagnia che ha contribuito in maniera decisa all'aumento dei passeggeri da e per l'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo" ha aggiunto Giovanni Scalia, CEO di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano. "La programmazione di questa stagione estiva conferma il solido rapporto commerciale, che ormai dura da tempo, con la compagnia, che continua a investire sull'aeroporto e sul territorio".