Noto, cerimonia mercoledì 22 giugno per il ventennale del circolo Auser

Si apre il 22 giugno con un nutrito programma culturale la cerimonia del ventesimo anniversario della fondazione del Circolo Auser di Noto “ Eraldo Santo Marziano” .

All’evento saranno presenti: Enrico Piron della presidenza nazionale Auser, Giorgio Scirpa presidente Auser Sicilia, Stefano Gugliotta presidente Auser Territoriale Siracusa , il Sindaco Di Noto Corrado Figura, il Presidente del Centro Servizi Etneo Salvo Raffa e non per ultimo il presidente del Circolo di Noto Santo Boscarino.

La giornata del 22 proseguirà con la presentazione del libro di Fausto Durante “Lavorare meno Lavorare meglio” cui sarà presente l’autore e condotto da Caterina Italia del Centro Studi CGIL Siracusa .

I festeggiamenti proseguiranno, Giorno 23 al Teatro d’Estate dove si terrà il Concerto del Soprano Mariuccia Cirinnà (nella foto) con al pianoforte Salvino Strano; giorno 24 con la messa in scena della commedia dialettale “Cocco blu” Scritta e diretta da Francesco Altomonte Con la compagnia “I teatranti di addauru” e per finire sabato 25 dopo la sfilata degli sbandieratori della Città di Noto e l’esibizione della scuola di ballo Auser di Noto diretta da Rosaria Conte il concerto di fronte la scalinata della cattedrale di Noto del Coro delle Donne e del Coro delle Voci Bianche diretti dal M° Mariuccia Cirinnà.