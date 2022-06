La Squadra Mobile di Siracusa in via Santi Amato, nota piazza dello spaccio siracusana, ha arrestato un uomo di 49 anni, già noto alle forze di Polizia per reati specifici: è stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, 16 dosi di hashish, 9 dosi di crack e 6 dosi di cocaina. L’uomo arrestato è stato posto ai domiciliari.