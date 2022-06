Droga, piantagione con 20mila piante di marijuana a Riesi: 11 arresti

Una piantagione con 20 mila piante di marijuana 'skunk' è stata sequestrata nelle campagne di Riesi dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta. Durante le indagini preliminari, coordinate dalla Dda della Procura Nissena, sono state arrestate undici persone destinatarie di misure cautelari in carcere. I carabinieri hanno ricostruito tutte le presunte fasi dell'attività illecita: dal trasporto delle piantine all'interno di plateau occultati in doppifondi ricavati su cassoni di camion, alla piantumazione e all'irrigazione del fondo. A riscontro delle indagini è stato effettuato uno dei più grandi sequestri di piante in Sicilia: 20mila, che avrebbero fruttato all'ingrosso circa 16 milioni di euro.