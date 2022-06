Regionali, Chinnici (Pd): metto al servizio della Sicilia la mia esperienza politica

"Voglio mettere a disposizione e al servizio della Sicilia il mio bagaglio professionale e la mia esperienza politica con l'obiettivo di dare uno slancio allo sviluppo dell'Isola".

Lo ha detto Caterina Chinnici, europarlamentare e candidata del Pd alle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali siciliane del prossimo autunno, in conferenza stampa alla presenza del segretario regionale dei dem Anthony Barbagallo.

"Metto a disposizione dei siciliani le mie competenze e il mio entusiasmo - ha aggiunto - in modo da dare una svolta ed un impulso allo sviluppo della Regione". "Porteremo avanti queste primarie - ha annunicato - guardando alle persone, alle donne, ai giovani, ai nostri figli e a chi ha più bisogno. Fa tanta rabbia vedere che i nostri ragazzi vanno via dopo essere stati formati, essere stati aiutati a costruire quella idea di futuro, perché non siamo in grado di dare opportunità per realizzare le loro ambizioni. Bisogna lavorare all'insegna della partecipazione per delineare il programma che sarà portato all'attenzione dei siciliani e delle siciliane che andranno a votare il presidente della Regione. Fondamentale sarà ascoltare per individuare soluzioni insieme con coloro che si misurano ogni giorno con le difficoltà. Partiremo dall'ascolto, con le associazioni dei lavoratori, le categorie, i sindaci, i territori".