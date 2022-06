Quattro arresti a Lentini per furto nella scuola "Vittorio Veneto"

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato quatto soggetti del luogo di 54, 52, 34 e 26 anni, poiché sorpresi all’interno dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, al momento in fase di ristrutturazione, mentre smontavano e si appropriavano dei ponteggi in ferro e di alcune matasse di cavi elettrici.

I militari, allertati da cittadini che avevano notato strani movimenti all’interno dell’edificio scolastico, sono subito intervenuti bloccando i quattro, tra cui padre e figlio, mentre accatastavano il materiale ferroso per essere poi trasportato altrove.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari a disposizione dell’A.G. di Siracusa.