Due assessori donne si dimettono a Rosolini, il sindaco: new entry nelle prossime ore

-E’ rammaricato, ma deciso ad andare avanti sempre con la determinazione della prima ora , il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, dopo le dimissioni dei due assessori donne, Marinella Schifitto e Concetta Cappello. Rammarico perché in questi otto mesi di amministrazione, non c’è stata alcuna ingerenza nelle rubriche assessoriali, né delle donne, né degli altri assessori che compongono l’esecutivo. Ogni provvedimento è stato preso in piena collegialità. Il primo cittadino assicura che nelle prossime ore arriveranno le due nomine. Quello che potrebbe sembrare un fulmine a ciel sereno, ma non è nella sostanza, pare che non sia stato concordato con il leader di 'Insieme per Rosolini', Peppe Agricola, nè con il capogruppo, Luigi Fratantonio, nè con i consiglieri di maggioranza del Movimento. Va ricordato che le due assessore erano state indicate al sindaco da 'Insieme per Rosolini'

“Ringrazio gli assessori Schifitto e Cappello per il lavoro che hanno svolto in questi primi otto mesi di amministrazione. Un lavoro immane ed impagabile - aggiunge Giovanni Spadola - con chi deve conciliare impegni soprattutto aziendali e professionali e gestire anche la famiglia. Il nostro percorso non subirà alcun intoppo e vorrei ricordare ai rosolinesi che questo Comune continua a garantire servizi primari, programmare progetti, manutenzione, bonifica del territorio e fronteggiare l’emergenza idrica, seppur in dissesto finanziario. Andiamo avanti con serenità per il ‘bene comune’, oggi facciamo regolarmente giunta”.

(Nella foto insieme al sindaco Giovanni Spadola, gli assessori Vincenzo Liuzzo, il vice sindaco Luigi Fratantonio e l'assessore Dino Gennaro)