Regionali, Tajani: "Va candidato chi può vincere in Sicilia"

Al vertice del centrodestra "parleremo di tutto. Le Regionali certo sono un tema, dovremo presentarci con i nomi giusti perché si possa vincere, non spartirci candidature.

Dobbiamo scegliere i nomi migliori, a partire dalla Sicilia che è la prima che andrà al voto. Nessun veto, ma è giusto che venga candidato chi può vincere. Se un uscente non ha chance di essere rieletto, qual è il vantaggio nel ricandidarlo? Dovremo appunto arrivare preparati al vertice per parlarne, esaminare i vari casi e decidere". Lo dice Antonio Tajani, coordnatore nazionale di Forza Italia, intervistato dal Corriere della Sera, parlando delle candidature alle elezioni regionali in Sicilia e Lombardia.