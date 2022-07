Augusta, controlli dei carabinieri: elevate sanzioni per circa 37.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati in genere, hanno eseguito diversi servizi, controllando diversi esercizi commerciali, 476 persone e 338 veicoli, eseguendo varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari e contestando le seguenti violazioni al Codice della Strada:

• 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;

• 3 per mancato uso del casco protettivo;

• 5 contestazioni per guida di veicolo senza revisione periodica;

• 7 per guida di veicolo privo di assicurazione RCA;

• 6 per guida di veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente di guida.

Le sanzioni connesse alle violazioni raggiungono un importo di circa 37.000 euro e hanno determinato la sottrazione di complessivi 70 punti dalle patenti di guida, il ritiro di10 documenti di circolazione, il fermo amministrativo di 3 veicoli e il sequestro amministrativo di 7 veicoli.

Nell’ambito dei controlli sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria aretusea due giovani megaresi trovati in possesso di circa 21 grammi di hashish in un involucro in cellophane che, uno dei due ha tentato di occultare in bocca.

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Lentini, unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12^ Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno segnalato alla Prefettura di Siracusa 5 giovani della zona, poiché a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di circa 2 grammi, tra marijuana e cocaina.