Palermo, ascensore precipitato: chiesta maggiore sicurezza negli edifici popolari

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS oltre ad essere solidale con le persone coinvolte nel crollo dell’ascensore di Brancaccio a Palermo e con loro familiari, ha depositato un'interrogazione, a prima firma della deputata Roberta Schillaci, in cui si chiede un censimento di tutti gli ascensori negli edifici di edilizia popolare della Regione. “Compatibilmente con le indagini degli inquirenti - spiega Schillaci - è necessario che la Regione faccia piena luce individuando le responsabilità che hanno portato a questo incidente che potrebbe essere stato causato da carenze della manutenzione. Le condizioni del patrimonio abitativo pubblico devono essere costantemente monitorate per predisporre tutti gli interventi necessari di ripristino e messa in sicurezza. Con la nostra interrogazione, chiediamo risposte urgenti alla Regione: Soprattutto vogliamo sapere quali attività ispettive intende avviare la Regione sugli immobili, compreso un censimento, ai fini della sicurezza, su tutti gli ascensori degli immobili di proprietà dello Iacp per verificarne lo stato di degrado, le manutenzioni in essere e per evitare che si verifichino altri simili eventi che mettano a rischio la vita delle persone e possano ledere l’immagine della pubblica amministrazione” - conclude Schillaci.

Sulla vicenda interviene anche la consigliera comunale di Palermo, Mariangela Di Gangi. "La tragedia sfiorata ieri a Brancaccio sarebbe stata la classica tragedia annunciata, come tante potrebbero esserlo nei quartieri di edilizia residenziale pubblica a Palermo. Al netto delle responsabilità specifiche e riferite al singolo episodio, che saranno ricostruite dalla Magistratura, resta il tema delle condizioni di fatiscienza e incuria in cui versano interi quartieri popolari, su cui da anni non esistono investimenti adeguati per garantirne sicurezza e vivibilità. Ascensori guasti, passerelle pericolanti, soffitti cadenti, rami fognari interni intasati: sono queste le condizioni in cui vivono le persone di interi quartieri di Palermo, soprattutto nelle zone di Brancaccio, Sperone, CEP, ZEN, Marinella e Borgo Nuovo, dove l'edilizia pubblica si è basata sullo schema dei grandi condomini, delle insulae e dei "casermoni". Alla risoluzione di questi problemi occorre lavorare da subito e non si può pensare di realizzarla senza un piano di investimenti adeguato. Una scelta prettamente politica, che deve inserirsi in un ragionamento complessivo sul diritto all’abitare in Sicilia e, quindi, anche sul patrimonio immobiliare pubblico".