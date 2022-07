DC Nuova, Angela Cocita candidata alle Regionali in provincia di Caltanissetta

Inaugurato venerdì pomeriggio, dal commissario regionale della Dc Nuova Totò Cuffaro, il nuovo gruppo consiliare della DC a Sommatino e ufficializzata la candidatura alle regionali di Angela Cocita nella Democrazia Cristiana in provincia di Caltanissetta. Dopo avere sancito un ottimo risultato alle comunali è stato ufficialmente formato il gruppo consiliare anche a Sommatino, grazie a Gioacchino Mulone, Commissario Cittadino ed Angela Cocita. La DC entra così ufficialmente anche a Sommatino. Una partecipazione importante che ha accolto il progetto della DC Nuova, partito di giovani preparati, partito plurimo, libero, e, soprattutto, ricco di valori ed entusiasmo. La candidatura alle regionali nel Nisseno di Angela Cocita, sancisce l’inizio di una competizione elettorale che mira a dare spazio e fiducia alle giovani donne e uomini preparati che possono garantire un radioso futuro democratico. "Sono orgogliosa di poter far parte della Dc e dare il mio contributo per la crescita di un partito che si fonda su principi ed ideali – ha dichiarato durante l’incontro Angela Cocita -. Sono convinta che noi donne dobbiamo essere sempre più presenti in politica perché possiamo contribuire al cambiamento della nostra amata terra, rafforzando le politiche sociali con particolare riferimento alla famiglia, alla salute

e ai diritti civili. Gli strumenti per aumentare la presenza femminile in politica ci sono, occorre solo la volontà di innescare o rafforzare questo cambiamento che la Dc ha già compiuto dando la possibilità a tante di potersi candidare ed essere presenti all'interno del partito".