Regionali, De Luca: smettano di cercarmi: non scendo a compromessi

"Il mio obiettivo non è fare il presidente della Regione, il mio obiettivo è amministrare la Regione. È quanto ho ribadito nel corso di un'ultima interlocuzione notturna". Lo afferma il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca raccontando di aver ricevuto "l'ennesimo invito al dialogo". "Il centrodestra - prosegue De Luca - insiste nel volermi seduto al tavolo delle trattative. La posta in gioco è alta e si stanno mettendo in moto meccanismi che mirano a condizionare le prossime mosse. Ma come ho detto più volte non sono disposto a mangiare la mela del peccato.

Ho ribadito, anche stanotte, che preferisco fare il capo delle opposizioni piuttosto che fare il pupo nelle mani dei pupari. La mia è una battaglia che mira a rifondare la politica in Sicilia".