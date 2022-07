Modica, l'Udc nazionale e siciliano "battezza" la candidatura di Abbate alle Regionali

La candidatura alle Regionali d’autunno dell’ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate, è stata “battezzata” in un caldo sabato pomeriggio di luglio dai vertici dell’Udc, a cominciare dal segretario nazionale, Lorenzo Cesa. Nella segreteria politica di Abbate, inaugurata in corso Umberto, c’erano, infatti, tra gli altri, il segretario regionale Decio Terrana; l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano; Totò Cordaro, assessore Ambiente e Territorio. Ha dovuto dare forfait l’assessore all’Energia, Daniela Baglieri, costretta a disertare l’appuntamento a causa del Covid. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si è collegato via Skype dal capoluogo siciliano.

“Il progetto politico dell’Udc – ha dichiarato il segretario nazionale, Lorenzo Cesa – si sposa con le caratteristiche dell’ex sindaco di Modica in fatto di esperienza maturata nell’amministrazione pubblica. Abbate ha dimostrato di saper guardare ai problemi reali di Modica che ho visitato molti anni fa con l’amico Peppe Drago che mi guidò in un suggestivo tour notturno per la città. Con Ignazio Abbate ci siamo trovati in sintonia sui programmi per la Regione siciliana partendo dai tanti valori di un’isola che esprime immense potenzialità. Sono sicuro che lavoreremo proficuamente in questa direzione”.

“Voglio ringraziare gli amici dell’Udc che sono venuti a Modica in questa occasione – ha detto Abbate – e con loro stiamo elaborando un progetto innovativo che parte dal rilancio della provincia di Ragusa ma che non tralascerà le esigenze delle famiglie, dei giovani, delle imprese che devono essere aiutate in un momento come questo. Un’attenzione particolare per la Sanità che va migliorata e avvicinata sempre di più alle esigenze dei cittadini. Basta promesse e basta progetti che non si possono concretizzare. Serve una politica moderata, una politica del fare e siamo convinti che in questa direzione si possono cambiare veramente le sorti della nostra provincia e della nostra Sicilia. Oggi parte un progetto insieme a tanti amici di tutti i comuni, un progetto che sta crescendo anche in vista delle prossime elezioni amministrative e nazionali”.