Turismo, per You Trend la Sicilia meta preferita dagli italiani

"La notizia è di oggi: la terza edizione della ricerca di YouTrend dice che la Sicilia è la regione mggiormente preferita dai vacanzieri italiani. Subito dopo c'è la Puglia. E' un dato che ci soddisfa e inorgoglisce". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenuto in videoconferenza agli Stati Generali del Turismo Etneo, a Trecastagni nel Catanese. La manifestazione è organizzata dal Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei, dal Dipartimento Nazionale Turismo di Fratelli d'Italia e dai coordinamenti regionale e provinciale di FdI.

"E proprio la notizia di oggi - ha aggiunto Musumeci - segue quella data dal New York Times, a febbraio 2020, pochi giorni prima della pandemia, quando diceva che la Sicilia è una delle sette mete freferite al mondo dai turisti. Segno evidente che il lavoro fatto in questi anni di promozione, sensibilizzazione, di contatto con i tour operator ha funzionato. Non si tratta di turismo di prossimità, ma di vacanzieri che hanno una meta precisa e che pernottano nelle strutture ricettive della Sicilia. Ed è da questo, dalle notti di permanenza negli hotel, che si determina il tasso di crescita o decrescita del turismo. Noi abbiamo raggiunto il 2,6% in più".