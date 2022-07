Edilizia sanitaria, Marialucia Lorefice (M5S): alla Sicilia destinati 156 milioni di euro

“La prossima settimana sarà all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni il decreto di riparto delle risorse aggiuntive stanziate nell’ultima Legge di Bilancio, per favorire interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico della rete sanitaria”.

Lo riferisce in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che precisa: “Il decreto assegna alle Regioni 1 miliardo e 900 milioni di euro sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021 e 100 milioni di euro sono accantonati per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti.

Buona parte delle risorse – sottolinea la presidente - sono destinate al Sud; in particolare alla Regione Siciliana andranno circa 156 milioni di euro.

Si tratta di risorse preziosissime, che non possono essere sprecate, come spesso è avvenuto in passato. Per favorire l’utilizzo dei fondi per l’edilizia sanitaria, pochi giorni fa è stato istituito anche un tavolo tecnico al Ministero della Salute, per supportare e collaborare con quegli Enti che sono in maggiore difficoltà. E’ questo il momento di intervenire, anche con le risorse del PNRR, per modernizzare la nostra sanità, in modo che sia davvero più efficace e più efficiente per i prossimi anni, anche nei territori che in passato hanno presentato maggiori criticità.”