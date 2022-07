Modica, il commissario Ficano: una città molto impegnativa sul piano delle finanze

Emergenza rifiuti, situazione finanziaria del Comune, troppi tributi comunali da riscuotere: sono stati alcuni degli argomenti che il commissario straordinario del Comune di Modica, Domenica Firicano, ha toccato durante il primo incontro con i giornalisti ad un mese dal suo insediamento a Palazzo di città, il 10 giugno scorso, dopo le dimissioni del sindaco, Ignazio Abbate, candidato alle Regionali nell’Udc.

Una disamina pacata ma decisa da parte del commissario.

“Modica si è manifestata per quella che è, in tutta la sua bellezza, innanzitutto – ha esordito – ma, anche, una città molto impegnativa dal punto di vista dei conti pubblici. Il 14 luglio prossimo avrò un primo confronto con la Corte dei conti sulla questione finanze. Speriamo di difendere bene il piano di riequilibrio del Comune che dovrebbe permettere di rivedere un problema che si protrae dal 2012 per situazioni che esistevano prima di quell’anno. Le emergenze di ogni giorno non permettono, d’altro canto, di ripianare i conti. Per quel che riguarda l’emergenza rifiuti è un problema che non interessa solo la città, e la Regione sta attenzionando il problema, in settimana speriamo di avere già qualche provvedimento in merito. Mi sento di fare un appello ai cittadini relativamente al conferimento dei rifiuti: la mancata raccolta riguarda il secco non riciclabile, ma per le altre tipologie la raccolta avviene regolarmente. Certo, ora la situazione è degenerata e bisogna sopperire con il senso civico. Vale la pena ricordare che, in questo momento, Modica sta conferendo una limitata quantità di rifiuti in Campania, con un costo di circa 500 euro a tonnellata, quattro volte in più rispetto al passato. E’ un problema anche per le casse del nostro come degli altri Comuni e non è una situazione economicamente sostenibile”.

Il commissario comunale ha, quindi, affrontato il tema delle scarse entrate fiscali derivanti dai tributi comunali.

“Lo stiamo attenzionando in questi giorni. In linea generale è un tema che affligge tutti i Comuni. La cosa più importante è educare la gente al pagamento dei tributi, una pratica di civiltà che consente agli Enti locali di offrire servizi adeguati ai cittadini. L’evasione fiscale è un problema serio, vedremo cosa accadrà dopo la riunione con la Corte dei conti”.

Durante l’incontro con i giornalisti si è parlato anche di vivibilità del centro storico e di carenza di vigili urbani.

“Ci stiamo organizzando per impiegare al meglio l’organico della Polizia locale che rimane, comunque, carente per una città come Modica. I vigili sono tutti fuori e nei fine settimana, quelli compresi tra le categoria D e C, fanno i turni. I vigili sono tutti in servizio e i turni festivi e prefestivi vengono assicurati da tutti, nessuno escluso. Stiamo anche esaminando la possibilità di allungare l’isola pedonale nel centro storico”. Potrebbe essere anche un primo passo per mettere un freno alla “movida” disordinata e maleducata e alle pericolose evoluzioni di motocicli nel centro storico in qualsiasi ora del giorno e della notte.