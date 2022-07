Protezione civile, rischio incendi e ondate di calore a Palermo per 24 ore

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per le prossime 24 ore. Livello 3 (colore rosso) a Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previsto per domani con una temperatura massima percepita di 36øC e dopodomani, mercoledì 6 luglio, con una temperatura massima percepita di 35øC. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità alta ("attenzione", colore rosso).