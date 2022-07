Covid, nel Ragusano è boom di contagi: 450 in 24 ore e oltre 5.000 in totale

Quasi 450 nuovi contagi Covid in 24 ore nel Ragusano con il numero delle persone positive al virus supera le cinquemila unità. Nel report Asp del 6 luglio, infatti, i positivi sono 5.065 (eri erano 4618): 4.545 si trovano in isolamento domiciliare, 76 ricoverati in ospedale. Il maggior numero di nuovi positivi si registrano a Ragusa, Modica, Vittoria e Scicli. Nessun nuovo decesso per cui il numero dei morti è sempre di 577. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 74 Acate, 73 Chiaramonte Gulfi, 324 Comiso, 30 Giarratana, 214 Ispica, 1.104 Modica, 24 Monterosso, 487 Pozzallo, 1.68 Ragusa, 131 Santa Croce Camerina, 468 Scicli, 892 Vittoria.